Le président Ilham Aliyev reçoit un assistant du président russe VIDEO

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 5 décembre l’assistant du président de la Fédération de Russie, Igor Levitin.

Igor Levitin a transmis les salutations du président russe Vladimir Poutine au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue russe et demandé de lui transmettre les siennes.

Lors de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction concernant le développement des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Russie, y compris les relations économiques, et mis l’accent sur l’importance du travail conjoint dans les domaines du transport et de l’infrastructure.

Des questions bilatérales et régionales relatives au transport, au transit, à la logistique, ainsi qu’à l’élargissement des opportunités du couloir de transport Nord-Sud et du corridor de Zenguézour ont fait l’objet de discussions au cours de l’entretien.