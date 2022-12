Le président de la République reçoit le vice-Premier ministre turkmène VIDEO

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, lundi 5 décembre, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Rachid Meredov.

Rachid Meredov a transmis les salutations du président turkmène Serdar Berdymoukhamedov et du président du Conseil du peuple Gourbangouly Berdymoukhamedov au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a présenté sa gratitude pour les salutations de Serdar Berdymoukhamedov et Gourbangouly Berdymoukhamedov et a demandé de leur transmettre les siennes.

Au cours de l’entretien, il a été noté que les relations d’amitié et de fraternité entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan se développaient avec succès dans divers domaines, notamment l’économie, le transport et l’humanitaire. Le rôle de la visite du président azerbaïdjanais au Turkménistan cette année et des rencontres qu’il avait eues avec son homologue turkmène et le président du Conseil du peuple du Turkménistan en marge de cette visite dans le développement des relations entre les eux pays a été mis en valeur.

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de la coopération.