Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des Volontaires

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le 5 décembre, c'est la Journée internationale des Volontaires.

Le 17 décembre 1985, l'Organisation des Nations Unies a décidé de créer cette journée afin de promouvoir le travail des volontaires pour le développement économique et social aussi bien au niveau local, national et international.

La Journée internationale des volontaires 2022 célèbre le thème de la solidarité par le volontariat. Cette campagne met en lumière le pouvoir de notre humanité collective d'apporter des changements positifs grâce au volontariat.

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) coordonne la Journée internationale des volontaires le 5 décembre de chaque année afin de reconnaître et de promouvoir le travail sans relâche, non seulement des Volontaires des Nations Unies, mais aussi des volontaires du monde entier.

Les inégalités croissantes dans le monde entier nous incitent à travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Les volontaires, rassemblés par leur solidarité, élaborent des solutions aux défis urgents du développement et pour le bien commun.

Le volontariat est le point de rencontre entre compassion et solidarité. Les deux partagent les mêmes valeurs fondamentales - se soutenir mutuellement dans une position de confiance, d'humilité, de respect et d'égalité.

À l'approche de la Journée 2022, rejoignez le programme des Volontaires des Nations Unies et les volontaires du monde entier pour célébrer l'esprit du volontariat. Nous sommes fiers de tous les volontaires qui sont des modèles dans leurs communautés en travaillant ensemble dans la solidarité et en incarnant l'inspiration dans l'action.

Le programme des Volontaires des Nations unies (VNU) a choisi le slogan « Ensemble, agissons maintenant » pour mettre en lumière la valeur des volontaires et leur capacité à créer un changement positif. À l’occasion de la Journée internationale des volontaires 2022, nous montrons que notre humanité collective a le pouvoir de susciter le changement par le volontariat. Des événements pour commémorer cette journée sont organisés dans toutes les régions du monde, en rassemblant des volontaires, des gouvernements et la société civile pour célébrer l’impact des volontaires dans leurs pays et dans leurs communautés.