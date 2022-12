L’ICESCO remporte le Prix d’excellence en transformation sociale mondiale de l’Université islamique internationale en Malaisie

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a remporté le Prix Ibn Khaldun d’excellence en transformation sociale mondiale pour 2022, décerné par l’Université islamique internationale de Malaisie, lors d’une grande cérémonie tenue ce 3 décembre 2022 au campus de l’Université dans la capitale Kuala Lumpur, sous le patronage et en présence de Sa Majesté Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Reine de Malaisie, selon le site de l’ICESCO.

L’ICESCO a reçu ce prestigieux Prix, attribué aux organisations à but non lucratif œuvrant au service des sociétés humaines, en reconnaissance de ses contributions au développement éducatif, scientifique et culturel des sociétés du monde islamique, ainsi que de ses rôles dans la consolidation des valeurs de coexistence, de paix et de dialogue civilisationnel.

Mme Amira El-Fadil, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale de l’Organisation, a reçu ledit Prix de la part de Sa Majesté la Reine de Malaisie, au nom de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO. La délégation de l’Organisation comprenait également Dr Majdi Haji Ibrahim, Chef du Centre de la langue arabe pour les non arabophones.

Dans son allocution lors de la cérémonie de remise du Prix, Mme El-Fadil a exprimé la fierté de l’Organisation d’avoir remporté cette distinction, notant que l’ICESCO a toujours mis en œuvre plusieurs programmes et activités au profit des communautés musulmanes à travers le monde.

Elle a aussi salué la relation étroite liant l’ICESCO à la Malaisie en général, et à l’Université islamique internationale en particulier, avec laquelle elle avait coopéré dans la tenue de diverses activités éducatives.

Il convient de noter que l’ICESCO a remporté nombre de prix prestigieux au cours de 2022, dont le plus récent fut le Prix du Complexe international Roi Salman pour la langue arabe pour les institutions au titre de la même année, dans la catégorie de sensibilisation linguistique et de création d’initiatives communautaires linguistiques, lors d’une grande cérémonie tenue en novembre dernier à Riyad.