Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le ministre turc de la Défense nationale VIDEO

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 5 décembre une délégation conduite par le ministre de la Défense nationale de la République de Türkiye, Hulusi Akar.

La délégation comprend le chef d’état-major des armées turques, le commandant de l’armée de Terre, le commandant de la Marine et le commandant de l’armée de l’Air.

Hulusi Akar a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et demandé de lui transmettre les siennes.

Lors de la rencontre, il a été évoqué que l’an 2022 est une année très réussie en termes de développement des relations d’amitié et de fraternité entre l'Azerbaïdjan et la Türkiye, et il a été souligné que les relations entre les deux pays se renforcent dans toutes les sphères, y compris le domaine militaire. À cet égard, il a été indiqué que les exercices militaires conjoints azerbaïdjano-turcs tenus actuellement en Azerbaïdjan revêtent une grande importance. Il a été noté que l'Azerbaïdjan et la Türkiye continueraient d’être toujours l’un à côté de l’autre.

Ayant déclaré que sa visite en Azerbaïdjan s’effectuait à la veille de la journée de commémoration du leader national Heydar Aliyev, Hulusi Akar a souligné une fois de plus que la mémoire du leader national était toujours honorée avec un profond respect en Türkiye.

Au cours de l’entretien, le rôle des réunions régulières tenues entre les présidents azerbaïdjanais et turc dans le développement des relations entre les deux Etats a été mis en valeur, et il a été souligné avec satisfaction que la coopération dans le domaine militaire, ainsi que dans plusieurs autres, se poursuivait avec succès sur la base des décisions prises par les deux chefs d'État.

Les parties ont exprimé leur confiance que la visite de Hulusi Akar en Azerbaïdjan contribuerait à l'expansion des relations.

Lors de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de la coopération.