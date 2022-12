Le président Ilham Aliyev reçoit le président de la république russe du Daghestan VIDEO

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 6 décembre le président de la République du Daghestan de la Fédération de Russie, Sergueï Malikov.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que la République d’Azerbaïdjan entretenait une coopération réussie avec certaines régions de la Fédération de Russie, dont la République du Daghestan, ajoutant que cela contribuait au développement des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Russie. Dans le même temps, le chef de l’Etat a fait savoir que les relations entre les deux pays s’étaient développées très bien aussi en 2022. Le président Ilham Aliyev a souligné l’importance des visites mutuelles et des réunions efficaces à cet égard, et a également évoqué l'importance du Forum interrégional azerbaïdjano-russe qui s’était tenu récemment.

Le président de la République a mis en valeur l’existence des relations historiques entre les deux peuples depuis des siècles et a souligné avec satisfaction que ces relations s’étaient renforcées aussi à l'époque contemporaine. À cet égard, le président Ilham Aliyev s'est dit convaincu que la visite de Sergueï Malikov à Bakou contribuerait à l'élargissement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Daghestan dans des sphères spécifiques.

Affirmant que les deux peuples ont des liens de fraternité, Sergueï Malikov a noté avec satisfaction qu’au Daghestan les Azerbaïdjanais vivent avec les représentants des autres nations comme une seule famille. Il s'est dit convaincu que les réunions auraient lieu lors de sa visite en Azerbaïdjan contribueraient à étendre encore davantage la coopération.

Conformément au décret du président azerbaïdjanais, le chef de l’Etat a présenté l’Ordre de la Gloire décerné à Magomed Saïdovitch Gourbanov, conseiller du président de la République du Daghestan, pour ses activités efficaces dans le développement des relations d’amitié entre la République d’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie, ainsi qu’entre les peuples azerbaïdjanais et daghestanais.

Ensuite, des photos souvenir ont été prises.

Puis, une sculpture qu’Aziz Aliyev, éminent homme d’État et personnalité publique, avait gardée autrefois dans son bureau, a été présentée au président de la République.

Il convient de noter qu'Aziz Aliyev avait empêché, lors de sa direction au Daghestan en 1942-1948, la déportation prévue pour les habitants du Daghestan, comme les autres peuples du Caucase. Par conséquent, au nom des sages du Daghestan, on lui avait présenté une sculpture représentant un cavalier avec un enfant placé derrière lui. Elle sera désormais dans le bureau du président Ilham Aliyev.