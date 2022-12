Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a effectué une visite de travail en Russie

En marge de la visite, les parties ont signé le plan de consultations politiques pour 2023-2024 entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a effectué ce lundi une visite de travail en Fédération de Russie.

Lors de la visite, le ministre des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a d'abord visité le Jardin d’Alexandre, à Moscou, où il s’est recueilli devant la tombe du soldat inconnu et a déposé une gerbe devant la flamme éternelle.

Ensuite, le ministre Djeyhoun Baïramov a eu une réunion avec son homologue russe Sergueï Lavrov avec la participation des deux délégations.

Lors de la réunion, les discussions ont porté sur les questions d’actualité de l’agenda de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Russie, la coopération dans l’économie, l’éducation, le transport et d'autres domaines bilatéraux et régionaux, ainsi que les questions relatives à la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, la mise en œuvre des déclarations tripartites.

Le ministre Djeyhoun Baïramov s’est félicité de l’existence d'un dialogue de haut niveau et de contacts étroits entre l’Azerbaïdjan et la Russie. Le ministre a déclaré que cette année marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et a souligné que divers événements avaient été organisés et qu’ils contribueraient aux relations bilatérales.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a également informé son interlocuteur du programme de paix dans la période post-conflit et des mesures prises par l’Azerbaïdjan.

Les tentatives de l’Arménie de ralentir le processus, son manquement aux engagements découlant de la déclaration tripartite, notamment les articles 4 et 9, les préoccupations concernant le retrait incomplet de ses forces de nos territoires et son empêchement à l’ouverture de toutes les communications ont été mis en valeur. Quant à la menace des mines terrestres dans les zones libérées, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné que la découverte sur le territoire azerbaïdjanais des mines fabriquées en Arménie en 2021 constitue une grave violation par l’Arménie de ses obligations et porte atteinte au processus de paix. En outre, la question de l’exploitation illégale de nos ressources naturelles sur nos territoires, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement stationné, a fait l'objet de discussions.

La réunion élargie aux délégations s’est soldée par la signature du plan de consultation politique pour 2023-2024 entre les ministères des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de la Russie.

À l’issue de la réunion, les ministres des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de la Russie ont tenu une conférence de presse conjointe. Au cours de la conférence, les ministres ont fait des déclarations et répondu aux questions des représentants des médias.