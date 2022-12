Les chasseurs turcs F-16 dans les exercices militaires conjoints azerbaïdjano-turcs VIDEO

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Les chasseurs F-16 de l’armée de l’Air de la Türkiye sont présents dans les exercices militaires conjoints azerbaïdjano-turcs, selon un tweet publié par le ministère azerbaïdjanais de la Défense.

Les exercices impliquant le personnel militaire de différents types de troupes, le matériel de combat et de génie spéciale, ainsi que des engins aériens de l’armée azerbaïdjanaise et des forces armées turques se déroulent dans la ville de Bakou, ainsi que sur les territoires des régions d’Astara, de Djabraïl et d’Imichli, le long de la frontière sud du pays.

L’objectif principal des exercices est d’assurer la coordination des combats lors de l’interopérabilité des troupes, d’améliorer le contrôle, de partager l’expérience et d’accroître le professionnalisme des militaires.