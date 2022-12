Rabat accueille la quatrième session du Forum des femmes journalistes arabes

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) prend part à la tenue de la quatrième session du Forum des femmes journalistes arabes, organisé les 5 et 6 décembre 2022 à Rabat par l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), en coopération avec la Fédération des agences de presse arabes (FANA) et l’ONU Femmes, et en présence de représentants des parties organisatrices et de femmes journalistes de nombre de pays arabes, selon le site web de l’ICESCO.

Dans son allocution prononcée au nom de l’ICESCO lors de la séance d’ouverture du Forum, M. Samy El Kamhawy, Chef du Département de l’Information et de la Communication institutionnelle, a affirmé que la nouvelle vision et les orientations stratégiques de l’ICESCO placent l’appui aux femmes et le renforcement de leurs capacités au cœur de ses priorités à travers un ensemble de programmes et de projets concrets, en soulignant que l’Organisation a proclamé 2021 Année de la femme, une initiative placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et que cette année a vu la mise en œuvre de nombreuses activités dans nombre des États membres de l’OCI.

Le représentant de l’ICESCO a précisé que le soutien de la Direction générale aux femmes s’est également traduit par l’augmentation du pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité au sein de l’Organisation à 50%, faisant ainsi des pas de géant dans la réalisation de ses objectifs.

Dans son allocution, M. Rachid El Tijani, Directeur de la communication et de la coopération à la MAP, a expliqué que le Forum se tient à Rabat après trois sessions accueillies par le Liban, la Tunisie et l’Arabie saoudite, en soulignant que cet événement est l’occasion de débattre de nombreuses questions, dont l’accès des journalistes arabes aux postes de décision.

Par ailleurs, Mme Leila Rhiwi, Représentante de l’ONU Femmes au Maroc, a passé en revue les efforts de l’organisation internationale dans la lutte contre les violences faites aux femmes. De son côté, M. Farid Ayyar, Secrétaire général de la FANA, a mis en exergue les efforts déployés par la Fédération pour soutenir les femmes journalistes arabes.

Suite à la séance d’ouverture, les sessions et les ateliers du Forum ont été lancés, lesquels discuteront des questions relatives au travail des femmes dans le journalisme et les médias, ainsi que des moyens de relever les défis pour parvenir à l’égalité des sexes dans ce domaine.