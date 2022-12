Isaac Herzog : Mohamed bin Zayed, un leader à la vision pionnière en matière de développement

Le Caire, 6 décembre, AZERTAC

Sous le patronage du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le président israélien Isaac Herzog a déclaré dans son discours d'ouverture du premier débat spatial d'Abou Dhabi, que la conférence est une plate-forme mondiale importante et gigantesque qui vise à améliorer la communication entre les forces actives et influentes du secteur spatial dans le monde, selon l’agence de presse WAM.

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, le membre du conseil exécutif et président du bureau exécutif d'Abou Dhabi, Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, ainsi que plusieurs ministres, hauts fonctionnaires et décideurs du secteur spatial ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Dans son discours qu'il a commencé en langue arabe, le président israélien a déclaré : « Ce grand rassemblement de hauts dirigeants, de responsables politiques et de décideurs dans ce secteur vital, arrive à point nommé, puisqu'ils se réunissent sous le patronage du président Son Altesse Cheikh Mohamed, que j'apprécie au plus haut point en tant que dirigeant doté d'une vision pionnière du développement. »

De grands progrès

Le président Herzog s'est dit heureux d'assister à cet événement mondial qui se tient aux Émirats arabes unis, exprimant sa fierté devant les progrès considérables et réussis des projets spatiaux émiratis qui servent l'humanité, grâce aux informations scientifiques fournies à la communauté scientifique mondiale, notamment la mission émiratie sur Mars.

Il a également indiqué qu'il existe un partenariat israélo-émirati dans ce secteur et une coopération importante entre les deux agences spatiales des deux pays, et a souhaité que la coopération se développera davantage vers des horizons plus larges, et qu'elle serait un modèle inspirant pour de nombreux autres pays.

Le Président israélien a noté « que le débat spatial d'Abou Dhabi est une contribution globale qui planifie pour un meilleur avenir de notre planète Terre, loin de la compétition entre certains pays, soulignant que nous pouvons utiliser le secteur spatial pour améliorer la qualité de notre vie sur notre planète, et qu'il est possible de profiter des découvertes fournies par les projets spatiaux pour stimuler notre développement au profit de l'humanité ».

Une opportunité exceptionnelle

Il a également déclaré que des opportunités sont largement disponibles pour développer la coopération entre le gouvernement et le secteur privé, comme il est possible de bénéficier du débat spatial d'Abou Dhabi à cet égard, en particulier, il fournit des opportunités exceptionnelles pour explorer tout ce qui concerne ce secteur d'avenir prometteur.

Le président Herzog a attiré l'attention sur le fait qu'il existe un besoin urgent de coopération plus étroite entre tous, notamment en ce qui concerne les questions et les défis auxquels la planète est confrontée et qui ont un impact négatif sur nos vies, comme les questions de changement climatique et autres.

Une grande confiance

Le débat spatial d'Abou Dhabi, le premier du genre au monde, renforce la stature des Émirats arabes unis, qui ont fait de grands progrès dans le secteur spatial et sont devenus l'un des premiers pays de la région à adopter ses sciences, alors qu'ils s'efforcent de promouvoir une économie diversifiée et fondée sur la connaissance.

L'organisation de cet événement par les Émirats arabes unis renforce la grande confiance que le monde mette dans les capacités des cadres nationaux, et reflète les contributions que les projets nationaux apportent dans le secteur spatial pour servir l'humanité et la communauté scientifique mondiale.

Le débat spatial d'Abou Dhabi vise à améliorer la communication entre les forces actives et influentes du secteur spatial dans le monde, en offrant un rassemblement de hauts dirigeants, de responsables politiques et de décideurs dans le domaine de l'espace à l'échelle mondiale.

Les séances et les discours d'ouverture de la première journée ont permis de discuter de l'avenir de l'espace, ainsi que des défis et opportunités futurs pour le secteur, par le biais de dialogues ministériels et de réunions de haut niveau qui ont abordé la coopération et le partenariat pour développer le progrès du secteur spatial et servir l'humanité.