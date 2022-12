Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le président du Daghestan

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré le 6 décembre le président de la République du Daghestan de la Fédération de Russie, Sergueï Malikov.

Lors de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction du développement des relations entre l’Azerbaïdjan et le Daghestan dans divers domaines et ont discuté des perspectives de coopération dans les domaines d’intérêt mutuel.

Les parties se sont déclarées convaincues que la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Daghestan permettrait de renforcer encore plus le partenariat mutuellement bénéfique entre l’Azerbaïdjan et la Russie.