Les présidents azerbaïdjanais et turc ont félicité l’effectif participant aux exercices « Poing fraternel »

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

À l'occasion de la Journée d’observateur de haut niveau, tenue lors des exercices « Poing fraternel », les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Türkiye, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan, ont félicité par téléphone le personnel militaire des deux pays frères participant aux exercices, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

Le président de la République et Commandant suprême des armées azerbaïdjanaises, Ilham Aliyev, a félicité les militaires et a noté que les exercices « Poing fraternel » sont une nouvelle manifestation de l’unité turco-azerbaïdjanaise, et a souligné qu’elle est indestructible et éternel.

Evoquant le bon déroulement des exercices organisés avec l’idée « Une nation, deux États » et que l’unité inébranlable serait poursuivie à l'avenir, le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité le personnel militaire.