Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le gouverneur de la province russe d’Astrakhan VIDEO

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu, mercredi 7 décembre, une délégation conduite par le gouverneur de la province d’Astrakhan de la Fédération de Russie, Igor Babouchkine.

Le chef de l'Etat a salué la coopération fructueuse de l’Azerbaïdjan avec les différentes provinces de la Fédération de Russie, y compris l'Astrakhan, et a souligné le rôle de cette coopération dans le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie. Affirmant que les relations bilatérales avec la Russie s’étaient développées avec succès en 2022, le président Ilham Aliyev a mis en valeur, à cet égard, l’importance des visites mutuelles et du forum interrégional organisé à Bakou. Abordant l’existence des relations traditionnelles de voisinage entre l’Azerbaïdjan et la province d’Astrakhan, le chef de l’Etat a salué la mise en œuvre des projets concernant la coopération.

Exprimant sa gratitude pour les paroles agréables, Igor Babouchkine a dit que la coopération de la province russe d’Astrakhan avec l’Azerbaïdjan se poursuivait avec succès, et a jugé la multiplication par quatre du transport de marchandises selon les résultats des neuvièmes mois de cette année comme un bon indicateur des relations bilatérales. Il a également souligné que la gamme de produits d’exportation et d’importation s’était élargie. Notant l’importance du forum interrégional tenu à Bakou, le gouverneur a souligné que la coopération entre la province d’Astrakhan et l’Azerbaïdjan contribuait à l’expansion des liens azerbaïdjanais-russes.

Au cours de la rencontre, l’importance des projets mis en œuvre par la Fondation Heydar Aliyev dans la région d'Astrakhan a été évoquée, il a été indiqué qu’un certain nombre d'événements auraient lieu à Astrakhan l'année prochaine à l’occasion de la célébration du 100e anniversaire de la naissance du leader national.

Au cours de l’entretien, les discussions ont également porté sur la coopération humanitaire.