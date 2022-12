L’avocat français Alain Tremolieres visite Choucha VIDEO

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

L'avocat français Alain Tremolieres, en marge de sa visite en Azerbaïdjan, s’est rendu à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture.

Selon le Comité d’Etat en charge de la Diaspora, le but de la visite était de montrer à l'avocat français l’histoire et la culture riche de l'Azerbaïdjan, ainsi que les traces de la brutalité arménienne à Choucha, libérée de l'occupation pendant la guerre de 44 jours, y compris les travaux de restauration et de construction réalisés par l’Azerbaïdjan pendant la période d'après-guerre.

Alain Tremolieres a partagé ses impressions dans la ville de Choucha et dit qu'il était reconnaissant à tous les organisateurs pour la visite.