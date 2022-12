Conférence de la langue arabe à Riyad : le Directeur général de l’ICESCO présente des recommandations pour renforcer la présence de l’arabe dans le monde

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a appelé à l’intégration de la technologie dans l’enseignement de la langue arabe, à l’attribution de prix de valeur en matière de traduction et d’interprétation au sein des organisations internationales, à la qualification linguistique des diplomates, à l’examen des causes de non recours à la langue dans les organisations internationales, à l’établissement de chaires scientifiques au sein des universités internationales, à la motivation des professionnels des médias, à l’encouragement des utilisateurs des médias sociaux et à la création de clubs arabophones, afin de mettre en exergue le potentiel de la langue arabe et ses capacités civilisationnelles durables, selon le site Internet de l’ICESCO.

Cette déclaration intervient à l’occasion de son allocution prononcée mardi 6 décembre 2022 devant la 1ère Conférence de l’Académie internationale Roi Salmane pour la Langue arabe tenue à Riyad sous le thème : « La langue arabe dans les organisations internationales”, avec la participation d’une pléiade de responsables d’organisations internationales, de spécialistes et de personnes intéressées par le domaine de la langue arabe, dans le but de bénéficier des diverses expériences en matière de soutien à la langue arabe et explorer sa réalité et les principaux défis auxquels elle est confrontée.

Le Directeur général de l’ICESCO a entamé son allocution en se félicitant de la tenue de cette conférence, placée sous le Haut Patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz, que Dieu le protège, en signe de prééminence du sujet et de transcendance de ses objectifs, auxquels la Vision 2030 du Royaume et celle de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ont accordé une attention particulière.

Dr AlMalik a salué les efforts, les initiatives et les succès de l’Académie internationale Roi Salmane pour la Langue arabe dans de nombreuses activités, en soulignant l’importance du partenariat unissant les deux institutions en matière de promotion de la langue arabe, la nécessité d’identifier les lacunes dont souffre la langue arabe au sein des organisations internationales afin d’y remédier, l’intérêt de s’appuyer dans la relation entre la langue arabe et les autres langues sur une logique civilisationnelle loin de toute compétitivité, et l’obligation d’élaborer une vision de la traduction qui tienne compte de la nature créative de cette langue et de la richesse de son lexique.

Le Directeur général de l’ICESCO a affirmé la volonté et la disponibilité de l’Organisation à se lancer conjointement avec le Complexe Roi Salmane dans la mise en place de programmes pratiques et l’adoption d’initiatives prometteuses pour renforcer la présence de la langue arabe à l’échelle mondiale, en concluant son allocution par des vers de son poème intitulé « Richesse de l’arabe ».