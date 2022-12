L’arrêt de l’exploitation illégale des ressources naturelles azerbaïdjanaises discuté avec le commandement des soldats russe de maintien de la paix

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Le ministère de l’Économie et le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles de la République d'Azerbaïdjan ont publié conjointement des informations sur la tenue d’une réunion du groupe de suivi qui enquêtera, avec le commandement du contingent russe de maintien de la paix stationné temporairement sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, sur l’exploitation illégale des ressources naturelles.

Dans le prolongement des discussions tenues le 3 décembre, une équipe composée d’experts du ministère de l’Économie, du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, du Service national pour la gestion des biens relevant du ministère de l’Économie et de l’AzerGold, société anonyme fermée, a tenu le 7 décembre à Khodjaly, avec le commandement du contingent russe de maintien de la paix, une rencontre sur l’exploitation illégale des gisements de mines sur les territoires de la République d’Azerbaïdjan, où les soldats russes de maintien de la paix sont temporairement déployés, l’environnement et d’autres conséquences secondaires qui en découlent.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur l’inspection sur place des gisements de mines, notamment du gisement d’or de Kizilboulag et celui de cuivre et molybdène de Demirli, l’arrêt de l’exploitation illégale, le suivi et l’inventorisation dans diverses directions, l’organisation de l’enregistrement cadastral des biens, l’évaluation des dommages potentiels et des risques pour l’environnement, les sources d'eau souterraines et de surface, et l’élimination des dommages.

La réunion s'est déroulée dans une ambiance constructive. Les contacts avec les institutions compétentes seront poursuivis.