L’OMS et l’UE lancent un plan pour réduire les méfaits de la consommation d’alcool dans 30 pays

Bakou, 8 décembre, AZERTAC

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Union européenne (UE) ont lancé, mercredi, un nouveau projet visant à réduire les méfaits sanitaires et économiques de la consommation d’alcool dans une trentaine de pays européens, selon le site web de l’ONU.

Ce nouveau plan, doté de 10 millions d’euros, permettra de traduire les données probantes en actions pour réduire la consommation d’alcool et ses méfaits. L’objectif est de sensibiliser le public et les décideurs politiques aux liens entre la consommation d’alcool et les risques de cancer.

Selon la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce plan soutiendra des mesures de politique en matière d’alcool fondées sur des données probantes afin de réduire ces risques, et développera et soutiendra la mise en œuvre de paquets de formation connexes pour les pays.

Les 3 objectifs spécifiques d’EVID-ACTION sont axés sur les étiquettes d’avertissement sanitaire pour les boissons alcoolisées. Il s’agit également de miser sur le dépistage de l’alcool, mais aussi le renforcement des capacités ou l’éducation à la santé. Le projet intitulé « des faits à l’action » soutient ainsi les actions menées dans l’ensemble de l’UE, ainsi qu’en Islande, en Norvège et en Ukraine, pour réduire la consommation nocive d’alcool.

« L’UE a le plus haut niveau de consommation d’alcool au monde. Non seulement l’alcool peut provoquer des maladies mortelles, mais il peut aussi causer des préjudices économiques et exercer des pressions financières sur les systèmes sociaux et de soins de santé des pays de l’UE, qui sont déjà mis à rude épreuve en raison de la pandémie de Covid-19, des conflits et des urgences humanitaires », a déclaré John F. Ryan, Directeur de la santé publique à la Commission européenne.

Selon le rapport de situation mondiale sur l’alcool et la santé 2018, huit des dix pays ayant le niveau de consommation d’alcool le plus élevé au monde sont situés dans l’Union européenne (UE). Le cancer est la principale cause de décès imputables à l’alcool dans l’UE, avec une part de 29% en 2016. La même année, près de 80.000 personnes sont décédées de cancers imputables à l’alcool dans l’UE, et environ 1,9 million d’années de vie ont été perdues en raison d’une mortalité prématurée ou d’un handicap.