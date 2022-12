Bakou, 8 décembre, AZERTAC

Les gouvernements et le secteur privé doivent agir pour protéger efficacement l'environnement naturel, a déclaré mercredi le Secrétaire général António Guterres aux journalistes couvrant la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la COP15, à Montréal, au Canada, selon le site officiel de l’ONU.

« Les écosystèmes sont devenus des jouets pour le profit. Les activités humaines dévastent des forêts, des jungles, des terres agricoles, des océans, des rivières, des mers et des lacs autrefois prospères », a-t-il déclaré. « La guerre de l'humanité contre la nature est finalement une guerre contre nous-mêmes ».

« Nous avons besoin que les gouvernements élaborent des plans d'action nationaux ambitieux qui protègent et préservent les dons de la nature et mettent notre planète sur la voie de la guérison », a déclaré M. Guterres.

« Nous avons besoin que les entreprises et les investisseurs accordent la priorité à la protection dans leurs plans d'affaires et investissent dans des méthodes de production et d'extraction durables à tous les maillons de leurs chaînes d'approvisionnement », a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général a déclaré que « l'action climatique et la protection de la biodiversité sont les deux faces d'une même médaille ».