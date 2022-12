Bakou, 8 décembre, AZERTAC

L’une des tâches les plus importantes qui nous attendent est le développement du Karabagh en tant que destination touristique. Nous assurerons la vie de notre peuple dans les terres libérées par notre armée héroïque, et le tourisme sera l'un des principaux domaines dans cette direction. La mise en œuvre de plusieurs projets dans ce sens a déjà commencé, a déclaré Fouad Naghiyev, président de l’Agence nationale du tourisme, lors du « Sommet du tourisme d’Azerbaïdjan 2022 ».

« La cérémonie d'inauguration du complexe touristique a eu lieu en mars dernier à Sougovouchan avec la participation du président de la République. Les opportunités touristiques de la ville de Choucha et du village de Dachalty, des régions de Fuzouli, Khodjavend, Djabraïl, Zenguilan, Goubadly et de Kelbédjer ont été évaluées et intégrées dans les stratégies de développement et les plans d'action pertinents. Nous sommes sur le point de finaliser notre travail pour l'organisation de voyages touristiques à Choucha. Désormais, nos citoyens pourront faire des voyages touristiques à Choucha ainsi qu'à d'autres endroits. Bref, des mesures multidirectionnelles sont mises pour étudier, réaliser et promouvoir le potentiel touristique du Karabagh », a fait savoir Fouad Naghiyev.