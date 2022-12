Le président azerbaïdjanais : Nos liens avec l’Albanie se renforcent et de nouvelles opportunités s’ouvrent

Bakou, 8 décembre, AZERTAC

« Nos liens avec l’Albanie se renforcent et de nouvelles opportunités s’ouvrent », a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de son entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre albanais Edi Rama.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour l'hospitalité qui lui avait été réservée lors de sa visite en Albanie.

« Comme convenu, nous poursuivrons notre dialogue actif. Donc, votre visite est une sorte de suivi pour voir l’avancement des questions déjà convenues. Toutes les instructions ont été données des deux côtés. Ainsi, nos équipes travaillent activement », a souligné le chef de l’Etat, qualifiant de très positifs les résultats de sa visite officielle.

Le chef de l’Etat a jugé l’ouverture d’une ambassade d’Azerbaïdjan à Tirana comme un indicateur important de la coopération entre les deux pays. « Cela nous permettra, du point de vue pratique, de connaître de plus près les développements de votre pays et aussi d’être plus efficaces dans notre agenda bilatéral », a estimé le président Ilham Aliyev.