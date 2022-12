L’OMS : Le nombre de cas de paludisme reste stable en 2021

Bakou, 8 décembre, AZERTAC

En 2021, les pays du monde entier sont parvenus dans une large mesure à éviter de nouveaux reculs en matière de services de prévention, de dépistage et de traitement du paludisme, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

D’après le rapport sur le paludisme dans le monde de cette année, on estime à 619 000 le nombre de décès dus à la maladie dans le monde en 2021, contre 625 000 au cours de la première année de la pandémie. En 2019, soit avant le début de la pandémie, le nombre de décès s’élevait à 568 000.

Le nombre de cas de paludisme a continué d’augmenter entre 2020 et 2021, bien qu’à un rythme plus lent qu’au cours de la période 2019-2020. À l’échelle mondiale, il a atteint 247 millions en 2021, contre 245 millions en 2020 et 232 millions en 2019.

« Après une augmentation prononcée du nombre de cas de paludisme et de décès associés pendant la première année de la pandémie de COVID-19, les pays touchés par cette maladie ont redoublé d’efforts et ont réussi à atténuer les pires effets des perturbations liées à la COVID-19 sur les services de lutte contre le paludisme », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, toutefois nous avons aussi de nombreuses raisons d’être optimistes. À condition de renforcer la riposte, de comprendre et atténuer les risques, d’améliorer la résilience et d’intensifier la recherche, nous avons toutes les raisons de rêver d’un avenir sans paludisme. »

Les travaux de l’OMS en matière de paludisme s’appuient sur la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, approuvée par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2015 et mise à jour en 2021 pour intégrer les enseignements tirés au cours de la période 2016-2020 dans le cadre de la riposte mondiale au paludisme.