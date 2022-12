Moments d’une vie dédiée au peuple : 1973

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 9 mai. Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, a prononcé un discours lors de l’inauguration du monument de Mehdi Husseynzadé, Héros de l’Union soviétique.

Le 11 septembre. Il a prononcé un discours lors des réunions régionales des chefs des régions productrices de coton du pays.

Le 13 septembre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie marquant le 600e anniversaire de la naissance d'Imadeddin Nassimi.

Le 9 octobre. Il a rencontré les participants du 24e Congrès international d'astronautique.

Le 31 octobre. Il est intervenu lors de la cérémonie solennelle organisée à l’occasion du 30e anniversaire des combats pour le Caucase.

Le 20 novembre. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 13 décembre. Il a rencontré des étudiants azerbaïdjanais faisant leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur de Moscou.

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.