Le Zenguézour oriental aura un barrage capable d’approvisionner en eau potable près de 3 millions de personnes

Saatly, 9 décembre, AZERTAC

Des travaux de construction et de restauration de grande envergure sont en cours dans les territoires libérés de l'occupation. Des mesures de bonification des terres et de gestion de l’eau pour l’utilisation des ressources en eau, soit pour boire, soit à des fins agricoles, par les anciens déplacés internes qui retourneront dans ces zones, ont été lancées. Des travaux dans ce sens se poursuivent aussi dans les zones incluses dans la région économique du Zenguézour oriental.

Dans un entretien accordé au correspondant régional de l’AZERTAC, le vice-président de la Société de Bonification des terres et des Ressources en eau, Rafiq Aslanov, a déclaré qu’un certain nombre de travaux sont en cours pour satisfaire le besoin en eau potable et d’irrigation dans le Zenguézour oriental. Donc, il est prévu de construire un barrage d’une capacité de 90 millions de mètres cubes d’eau sur la rivière Hékéri. L’eau sera acheminée de ce barrage par une conduite d’eau principale de 253 kilomètres. La conduite aura une capacité de 8,5 mètres cubes d’eau par seconde.

Rafiq Aslanov a dit : « Le projet conceptuel a été présenté au président de la République. Un contrat a été conclu avec le lauréat de l’appel d’offres pour les travaux de faisabilité et de conception et les travaux sont lancés. L’eau qui sera collectée dans le barrage à construire sur la rivière Hékéri provient entièrement de sources situées sur le territoire de l’Azerbaïdjan et est considérée comme une eau potable propre et de très haute qualité. Ce barrage approvisionnera en eau potable environ 3 millions d’habitants, dont ceux des régions d'Aghdjabédi, Beylagan, Djalilabad, Massally, Imichli, Saatly et Sabirabad, ainsi que les régions libérées de l’occupation.

Selon lui, il est prévu de construire aussi deux autres barrages, dont le premier d’une capacité de 67 millions de m3 d’eau sur la rivière Berguchad, dans le territoire du village de Bekhtiyarli de la région de Goubadly, et le second d’une capacité de 26,7 millions de m3 d’eau sur la rivière Zaboukh.