Peter Michalko : L’Azerbaïdjan et l’Union européenne signeront de nouveaux accords

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan et l'Union européenne essaient de promouvoir les mêmes valeurs. Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne sont des organisations qui se complètent. L'Azerbaïdjan et l'Union européenne poursuivent les négociations pour la signature de nouveaux accords, a déclaré Peter Michalko, chef de la représentation de l’Union européenne en Azerbaïdjan, lors d’une réunion consacrée au 20e anniversaire de la coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Azerbaïdjan, tenue à l'Université ADA.

Selon lui, l'Union européenne contribue aux documents signés entre le Conseil de l'Europe et l'Azerbaïdjan. « Nous coopérons dans la lutte contre la corruption et la traite des êtres humains », a-t-il ajouté.