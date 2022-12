Journée des droits de l’homme : Défendons les droits humains de toutes et tous

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies Antonio Guterres a fait une déclaration à l’occasion de la Journée des droits de l’homme, célébrée samedi 10 décembre, selon le site officiel de l’ONU.

Le monde est confronté à des défis sans précédent et interdépendants en matière de droits humains, a-t-il observé citant la faim et la pauvreté, la réduction de l’espace civique, les menaces qui pèsent sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes, et la confiance dans les institutions qui s’effrite.

« La pandémie de COVID-19 a conduit à une augmentation des actes de violence à l’égard des femmes et des filles. Le racisme, l’intolérance et la discrimination sont omniprésents. De nouveaux défis en matière de droits humains émergent de la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution. Et nous commençons seulement à appréhender la menace que représentent, pour les droits humains, certaines nouvelles technologies », a-t-il ajouté.

« En ces temps difficiles, nous devons raviver notre engagement en faveur de tous les droits humains – civils, culturels, économiques, politiques et sociaux », a déclaré le Secrétaire général.

Selon le Secrétaire général, le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'année prochaine, doit être l'occasion d'agir.

Il a invité instamment les États Membres, la société civile, le secteur privé et les autres acteurs à placer les droits humains au cœur de l’action menée « pour inverser les tendances destructrices que nous connaissons actuellement ».

« Les droits humains constituent le fondement de la dignité humaine et la pierre angulaire de sociétés pacifiques, inclusives, justes, égales et prospères.

Ils sont une force unificatrice et un cri de ralliement. Ils traduisent ce que nous avons de plus fondamental en partage : notre humanité commune », a-t-il ajouté. « En cette Journée des droits de l’homme, réaffirmons l’universalité et l’indivisibilité de tous les droits et défendons les droits humains de toutes et tous ».