L'Azerbaïdjan lance un suivi dans les zones où le contingent russe de maintien de la paix est déployé

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

À la suite des discussions tenues les 3 et 7 décembre avec le commandement du contingent russe de maintien de la paix, une équipe composée d'experts du ministère azerbaïdjanais de l'Économie, du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, du Service national pour la gestion des biens relevant du ministère de l’Économie et de l’AzerGold, société anonyme fermée, a lancé le 10 décembre un suivi préliminaire de l’exploitation illégale des gisements miniers sur les territoires de la République d'Azerbaïdjan, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé.

L’examen sur place des gisements miniers, en particulier des gisements d'or Qyzylboulag et de cuivre et molybdène de Demirli, la surveillance dans diverses directions, l’organisation de l’enregistrement cadastral des biens, ainsi que l’évaluation des dommages potentiels et des risques pour l’environnement, les sources d'eau souterraines et de surface sont prévus lors de la surveillance.