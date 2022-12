Moments d’une vie dédiée au peuple : 1974

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 15 janvier. Heydar Aliyev, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan, s’est déplacé dans le sud du pays. Les réunions, organisées dans le cadre du voyage, se sont concentrées sur les questions relatives à l’augmentation de la production de variétés de légumes primeurs dans la région de Lenkéran et leur livraison.

Le 8 février. Il a prononcé une allocution lors de la réunion azerbaïdjanaise des pionniers de la production.

Le 21 février. Il a prononcé un discours lors de la réunion solennelle du Comité régional du Parti du Nakhtchivan du Parti communiste et du Soviet suprême de la République socialiste soviétique autonome du Nakhtchivan.

Le 29 mars. Il a prononcé un discours lors de la réunion azerbaïdjanaise des cultivateurs de coton.

Le 11 avril. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 15 avril. Il a rencontré les participants au 7e Festival du film de l’Union soviétique, organisé à Bakou.

Le 13 mai. Il a reçu Valentina Terechkova, Héroïne de l'Union soviétique, première femme à avoir effectué un voyage dans l’espace.

Le 14 mai. Il a prononcé un discours lors de la réunion solennelle consacrée au 50e anniversaire de la fondation de la revue « La femme azerbaïdjanaise ».

Le 31 mai. Il a assisté à la cérémonie solennelle dédiée au 100e anniversaire de la création du Théâtre académique d’art dramatique d’Etat d’Azerbaïdjan.

Le 17 juin. Il a prononcé un discours lors d’une réunion consacrée au 25e anniversaire de la création des Neft Daslari (Pierres de pétrole) dans la mer Caspienne.

Le 18 juin. Il a prononcé un discours lors d’une réunion consacrée au 25e anniversaire de la mise en service des gisements pétroliers aux Neft Daslari.

Le 5 juillet. Il a prononcé un discours lors du séminaire organisé dans la région de Chéki.

Le 6 juillet. Il s’est déplacé dans la région de Chamakhy.

Le 12 juillet. Il a prononcé un discours lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 28 août. Il a rencontré des étudiants azerbaïdjanais inscrits dans les principaux établissements d'enseignement supérieur de l’URSS.

Le 7 septembre. Il a prononcé un discours lors de la réunion régionale des dirigeants des régions productrices de coton.

Le 4 octobre. Il a prononcé un discours lors de la réunion solennelle consacrée au 50e anniversaire de la fondation de de la République socialiste soviétique autonome du Nakhtchivan.

Le 15 octobre. Il a prononcé un discours à l’assemblée des représentants des travailleurs azerbaïdjanais.

Le 5 novembre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des prix d’État de la RSS d’Azerbaïdjan.

Le 8 décembre. Il a prononcé un discours lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 30 décembre. Il a assisté à la réunion solennelle consacrée au 35e anniversaire de la création de l’École navale militaire supérieure de la Caspienne.

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.