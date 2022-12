Moments d’une vie dédiée au peuple : 1975

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 25 mars. Heydar Aliyev, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan, a participé au 3e Congrès des cinéastes.

Le 5 avril. Il a tenu au Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan une réunion officielle relative à l’état des travaux champêtres printaniers.

Le 7 mai. Il a présenté un exposé lors de la cérémonie solennelle consacrée au 30e anniversaire de la Victoire contre le fascisme.

Le 30 juillet. Il est intervenu lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Les 11-12 août. Il s’est déplacé dans les régions de Berdé et Imichli.

Le 16 août. Il s’est déplacé dans la région de Tovouz.

Le 20 août. Il a visité le chantier d’une nouvelle installation hydraulique sur la rivière Kur (Koura).

Le 28 août. Il a prononcé un discours lors de la réunion avec les étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur de l’URSS.

Le 2 octobre. Il a prononcé un discours à la cérémonie solennelle d’ouverture des Journées de la littérature soviétique en Azerbaïdjan.

Le 4 octobre. Il a pris part à la cérémonie d’ouverture de la Maison-musée de Sergueï Essénine dans le bourg de Merdékan.

Le 6 octobre. Il a pris part à la cérémonie d’ouverture de la Maison-musée de Samad Vourghoun.

Le 13 octobre. Il a prononcé un discours lors de la réunion régionale des chefs des régions productrices de coton.

Le 27 octobre. Il a rencontré les représentants des entreprises japonaises impliquées dans la construction de l’usine de fabrication de climatiseurs ménagers de Bakou.

Le 31 octobre. Il a prononcé un discours lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 20 novembre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie d’ouverture de la Maison-musée d’Uzéyir Hadjibeyov.

Le 28 novembre. Il a assisté à la cérémonie solennelle dédiée au 90e anniversaire de la naissance d’Uzéyir Hadjibeyov à Moscou.

Le 13 décembre. Il a assisté à l’événement dédié au 90e anniversaire de la naissance de Muslum Magomaïev.

Le 23 décembre. Il a prononcé un discours lors de la Conférence scientifique de l'Union soviétique à Bakou.

Le 25 décembre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie consacrée à l’inauguration de l’usine de climatiseurs domestiques à Bakou.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.