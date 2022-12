Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise est parti pour la Belgique

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est rendu en Belgique pour une visite de travail.

Djeyhoun Baïramov va participer à la réunion ministérielle du Partenariat oriental qui se tiendra à Bruxelles lundi 12 décembre, a rapporté dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

En marge de sa visite, le ministre azerbaïdjanais devrait avoir aussi des rencontres bilatérales.

La réunion ministérielle du Partenariat oriental réunira les ministres des affaires étrangères de l'UE et leurs homologues de cinq des six pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine), sous la présidence de Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.