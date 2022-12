Le Directeur général de l’ICESCO et l'évêque de Rome examinent la coopération dans la promotion de la paix, de la coexistence et du dialogue civilisationnel

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et le Pape François se sont entretenus aux fins d’examen de la coopération entre l’ICESCO et le Vatican dans la promotion de la paix, du dialogue civilisationnel et des valeurs de coexistence et de tolérance, selon le site Internet de l’ICESCO.

Au début de la réunion, qui a eu lieu samedi 10 décembre 2022 dans la bibliothèque privée où il tient ses réunions officielles, le Pape François a souhaité la bienvenue à Dr AlMalik ainsi qu’à la délégation l’accompagnant. De son côté, le Directeur général de l’ICESCO a salué le rôle joué par le Pape du Vatican dans la promotion de la tolérance et de la compréhension entre les adeptes des différentes religions et cultures, en soulignant que la nouvelle vision et les orientations stratégiques de l’ICESCO placent l’édification de la paix, de la coexistence et du dialogue civilisationnel au cœur de ses priorités, et que l’Organisation est ouverte à la coopération avec tous pour soutenir le développement des domaines de l’éducation, de la science et la culture, d’une manière qui serve l’humanité et l’aide à faire face aux défis futurs. Cela s’est reflété dans l’ouverture de la voie d’adhésion aux États non membres pour rejoindre l’ICESCO en tant qu’observateurs, pour davantage de coopération et d’échange d’expériences avec les pays du monde islamique.

Le Directeur général de l’ICESCO a précisé que l’Organisation cherche à atteindre ses objectifs à travers le lancement et la mise en œuvre au profit des jeunes et des femmes du continent africain de plusieurs initiatives, programmes et projets concrets ayant abouti à des résultats tangibles, dont le Programme de formation des jeunes et des femmes au leadership pour la paix et la sécurité (80 ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix appartenant aux États membres et non membres ont bénéficié de ce programme, et l’Organisation aspire à former 500 ambassadeurs d’ici 2025).

Pour sa part, le Pape du Vatican a manifesté un intérêt particulier pour ce programme et en a fait l’éloge, en évoquant la possibilité de mettre en œuvre un programme conjoint entre l’ICESCO et le Conseil pontifical pour le développement humain en matière de formation à l’édification de la paix et la promotion des valeurs de fraternité et de tolérance. Il a également salué la proposition de Dr AlMalik de recevoir un groupe de jeunes ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix au Vatican, ou lors de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne en juillet prochain, laquelle verra la proclamation par l’Organisation de 2023 Année de la jeunesse.

Le Directeur général de l’ICESCO a profité de l’occasion pour remettre l’écusson de l’Organisation au Pape du Vatican, ainsi qu’un exemplaire de l’ouvrage « Paix 360º… Explorer les dimensions de la paix », récemment publié par ses soins. De son côté, le Pape François a offert à Dr AlMalik sa lettre encyclique « Tous frères » dédicacée, ainsi qu’une médaille commémorative à l’occasion du dixième anniversaire de son investiture.

Le Pape François a salué les efforts déployés par l’ICESCO, en exprimant sa volonté de renforcer la coopération entre le Vatican et l’Organisation dans la consolidation de la paix et la promotion de la coexistence et du dialogue civilisationnel.

La réunion s’est déroulée en présence de Dr Yahya Pallavicini, Ambassadeur de bonne volonté de l’ICESCO, et de Mme Somia Djacta, cheffe du Bureau de l’ICESCO auprès de l’UNESCO.