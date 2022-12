Le Président algérien invite son homologue turc à effectuer une visite en Algérie

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce dimanche, une invitation officielle à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan à effectuer une visite en Algérie. L’invitation a été remise au ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, reçu en audience au siège de la présidence algérienne, indique l’Agence Anadolu.

« J’ai reçu une invitation officielle du Président Abdelmadjid Tebboune à son homologue Recep Tayyip Erdogan pour se rendre en visite en Algérie », a indiqué Mevlüt Cavusoglu dans une déclaration à la presse à l’issue de cette audience.

S’exprimant sur ses entretiens avec le chef de l’Etat algérien, le chef de la diplomatie turque a précisé que la Türkiye et l’Algérie « sont sur la même ligne concernant la question palestinienne ».

« J’ai félicité l’Algérie pour le succès du sommet de la Ligue arabe d’Alger et pour son rôle dans le renforcement du dialogue inter-palestiniens », a-t-il indiqué.

L’échange avec le Président Tebboune, a-t-il précisé, a porté également sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment la crise en Libye. « La Türkiye apprécie le rôle joué par l’Algérie pour la paix et la stabilité dans la région », a-t-il déclaré.

Evoquant la 1ere réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l'Algérie et la Türkiye, Mevlüt Cavusoglu a affirmé que lui et son homologue algérien, Ramtane Lamamra « ont fourni des efforts importants pour mettre en œuvre les décisions des présidents Erdogan et Tebboune en vue de promouvoir les relations bilatérales ».

« Nous sommes déterminés à développer nos relations dans tous les domaines », a-t-il soutenu. Le chef de la diplomatie turque a présidé, samedi à Alger, avec son homologue algérien les travaux de la 1ère réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l’Algérie et la Türkiye.

Lors d’une conférence de presse animée à l’issue de cette réunion, le ministre algérien a rappelé que le volume des échanges économiques entre les deux pays « augure d’un avenir prometteur pour leur partenariat », soulignant que le « rythme atteint et qu’il faut accélérer est l’un des indicateurs à exploiter pour parvenir aux objectifs stratégiques communs, qu’il s’agisse du commerce, de l’investissement, du transport, de la technologie ou de la coopération dans différents domaines ».

Ramtane Lamamra a affirmé que « le partenariat algéro-turc est porteur de réalisations non négligeables et consacre des dimensions fortes entre les deux pays ». « Les résultats de cette première édition ont contribué à l'amélioration de la relation stratégique entre les deux pays à la lumière des mutations que connaît le monde et nous permettront d'accomplir pleinement notre rôle après la pandémie de Coronavirus », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le Chef de la diplomatie turque, a souligné que la rencontre a permis d’examiner les opportunités de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, commercial, agricole et industriel, outre les secteurs de la pêche, l'énergie, l'enseignement et autres. Concernant les échanges commerciaux entre les deux pays, le ministre turc a indiqué « qu'une hausse de près de 30% a été enregistrée les mois derniers par rapport à l'année dernière », prévoyant « d'atteindre sous peu l’objectif escompté à savoir un volume d'échanges commerciaux entre les deux pays estimé à 10 milliards de dollars ».

Evoquant le volet industriel, le ministre turc a rappelé que le nombre de sociétés turques actives en Algérie était de 1400 sociétés, tandis que les investissements turcs en Algérie s’élèvent à 5 Mds USD.