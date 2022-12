La COP 15 renouvelle son engagement en faveur du programme Nature / Culture

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

La Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 15) a décidé de renouveler son engagement en faveur du programme de travail commun sur les liens entre la diversité biologique et la diversité culturelle, encouragée par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Conseil international des monuments et des sites, le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels ainsi que d'autres partenaires concernés, selon le site officiel de l’UNESCO.

Le Programme de travail conjoint sur les liens entre la diversité biologique et la diversité culturelle entre l'UNESCO et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a été adopté lors de la COP 10 à Nagoya, Japon, comme un « mécanisme de coordination utile pour faire avancer la mise en œuvre de la Convention et approfondir la sensibilisation mondiale aux liens entre la diversité culturelle et biologique ».

Ce programme de travail nous rappelle que diversité biologique et diversité culturelle sont étroitement liées, qu'elles se renforcent mutuellement. Le renouvellement de ce programme a été adopté ce samedi 10 décembre 2022 en plénière de la COP15.

Parmi les tâches adoptées, ce Programme de travail conjoint visera notamment à élaborer une stratégie commune visant à mettre un terme au déclin de la diversité biologique et culturelle mondiale ; de poursuivre les efforts au niveau international pour rendre opérationnels les indicateurs existants et les indicateurs pertinents élaborés dans le cadre mondial de la biodiversité post-2020 ; à élaborer du matériel de communication et d'éducation pour sensibiliser, toutes les sphères de la société et secteurs, au sujet des liens entre la diversité biologique, culturelle et linguistique.