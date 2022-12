Des militants écologistes azerbaïdjanais manifestent sur la route Latchine-Choucha

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

Un groupe de militants écologistes azerbaïdjanais représentant des organisations non gouvernementales manifeste sur la route Latchine-Choucha, lundi 12 décembre. Ils protestent contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé.

Les militants écologistes ont installé des tentes et ne partiront pas tant qu'ils ne seront pas autorisés à se rendre aux gisements d'or de Qyzylboulag et de cuivre et molybdène de Demirli, où l'exploitation illégale et le pillage des ressources naturelles s’étaient intensifiées, les conséquences environnementales s’étaient aggravées, rapporte un correspondant spécial de l’AZERTAC.