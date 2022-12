L’UE va adopter de nouvelles sanctions contre l’Iran

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les relations extérieures et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré que l'Union européenne va approuver un ensemble de sanctions « très, très sévères contre l’Iran », indique l’Agence de presse turque Anadolu.

Borrell a fait une déclaration à la presse avant de prendre part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l’UE.

Il a notamment indiqué que les sanctions contre l'Iran et la Russie sont à l'ordre du jour des ministres des Affaires étrangères.

« Nous allons approuver un ensemble de sanctions très, très dures contre l’Iran », a-t-il dit.

Borrell a par ailleurs expliqué qu'il avait eu un long appel téléphonique avec son homologue iranien dans la soirée du 9 décembre, pendant lequel il avait discuté de la fourniture d'armes à la Russie et de l'exécution de deux personnes au cours des derniers jours.

« L’Iran doit comprendre que l'UE les condamne fermement et se tient aux côtés des femmes iraniennes qui soutiennent les manifestations pacifiques », a déclaré le haut représentant de l’UE.

L’UE a décidé d'imposer des sanctions à 11 personnes et 4 organisations iraniennes le 17 octobre, et à 29 personnes et 3 organisations le 14 novembre, concernant l'intervention dans les manifestations après la mort de Mahsa Emini.

Josep Borrell a ensuite déclaré que « les ministres des 27 États membres ont une approche différente » concernant le 9e paquet de sanctions contre la Russie, annoncé par la Commission européenne le 7 décembre.

« La Commission vient de faire la proposition. C’est le Conseil qui décidera », a-t-il lancé, soulignant que les ministres n'avaient pas encore donné leur feu vert au paquet.

« Peut-être qu'en fin de compte, le feu vert viendra, mais il reste encore des questions à régler », a-t-il ajouté.

La proposition du dernier paquet comprend l’inclusion d’environ 200 personnes et institutions et 3 banques russes sur la liste des sanctions, une interdiction des exportations de produits à double usage et une interdiction des investissements miniers.