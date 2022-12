Entretien téléphonique entre les présidents azerbaïdjanais et russe

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 12 décembre un coup de fil du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Au cours de l’entretien téléphonique, certains aspects pratiques de la réalisation des accords signés par les dirigeants russe, azerbaïdjanais et arménien le 9 novembre 2020, le 11 janvier et le 26 novembre 2021 et le 31 octobre 2022, y compris les plans de rétablissement des liens économiques et logistiques dans le Caucase du Sud, ont fait l’objet de discussions.

Les chefs d’Etat ont également procédé à un échange de vues sur les futurs contacts.