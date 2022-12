Djeyhoun Baïramov : Les flux de transit à travers l'Azerbaïdjan ont augmenté de 70 % cette année

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

Dans le contexte des liaisons de transport et de communication dans la région, les vastes opportunités économiques et d'investissement du corridor moyen transcaspien Est-Ouest et les flux de transit à travers l'Azerbaïdjan augmenteront de 70 % en 2022, a fait savoir le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, lors de la réunion ministérielle du Partenariat oriental à Bruxelles.

Selon lui, la plaque tournante de transport formée dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, y compris le corridor de Zenguézour, jouera un rôle positif dans l’assurance de la paix et de la stabilité régionales et contribuera au développement du commerce dans la région.