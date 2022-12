Le FMI met en garde contre la bulle de la dette mondiale

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde contre l'élargissement de la bulle de la dette mondiale au cours de la dernière décennie, malgré la baisse du total de la dette en pourcentage du PIB après la pandémie du coronavirus, indique l’Agence Anadolu.

Le fonds a déclaré dans un communiqué rendu public mardi, que les faibles attentes de croissance économique dans le monde et la stricte politique monétaire incitent à la prudence dans la gestion de la dette mondiale.

La dette mondiale est restée supérieure aux niveaux d'avant la pandémie en 2021, même après avoir enregistré la plus forte baisse en 70 ans, mettant en évidence les défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques.

Le total de la dette publique et privée a diminué en 2021 pour atteindre l'équivalent de 247 % du PIB mondial et a diminué de 10 points de pourcentage par rapport à son niveau record en 2020.

Selon la dernière mise à jour de la base de données sur la dette mondiale du FMI, la dette mondiale a continué d'augmenter en dollars, à un rythme plus lent, atteignant un niveau record de 235 000 milliards de dollars en 2021.

La dette privée, qui comprend les obligations des entreprises et des ménages, a mené la baisse globale, chutant de 6 points de pourcentage à 153 % du PIB.

Selon le Fonds monétaire international, les fluctuations inhabituellement importantes des ratios d'endettement sont dues à la reprise économique après la pandémie de la Covid-19 et à la hausse rapide de l'inflation qui a suivi.

Et d'ajouter : « La baisse de la dette a été la plus importante des économies avancées, la dette privée et publique ayant diminué de 5 % du PIB en 2021 ».

Entre temps, dans les pays en développement et à faible revenu, les ratios d'endettement globaux ont continué d'augmenter en 2021.