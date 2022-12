Manifestations sur la route Latchine-Choucha : le nombre de militants écologistes azerbaïdjanais augmente

Choucha, 13 décembre, AZERTAC

Depuis le 12 décembre, les militants écologistes azerbaïdjanais représentant des organisations non gouvernementales manifestent sur la route Latchine-Choucha, pour protester contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé.

Les militants provenant de différentes régions azerbaïdjanaises rejoignent la manifestation. Les revendications des manifestants restent inchangées : Le pillage des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan doit être arrêté, les participants de la manifestation doivent être autorisés à se rendre aux gisements d'or de Qyzylboulag et de cuivre et molybdène de Demirli, et le commandant du contingent russe de maintien de la paix, le major-général Andreï Volkov, doit venir sur le terrain, rapporte un correspondant spécial de l’AZERTAC.