L’Azerbaïdjan et la Türkiye signent un mémorandum en matière de la sécurité de l’information

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

Ali Görçin, président du Centre de recherche BILGEM au sein du Conseil de la recherche scientifique et technologique de la République de Türkiye (TÜBİTAK), et Çağatay Karabat, directeur du Centre national des services de certification de Türkiye (KamuSM), ont eu une rencontre au Service national chargé des communications spéciales et de la sécurité de l’information de la République d’Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un large échange de vues. Le lieutenant-général Ilgar Moussaïev, chef du Service national chargé des communications spéciales et de la sécurité de l’information, et Ali Görçin, chef de TUBITAK-BILGEM, ont signé un accord de mémorandum sur la coopération conjointe entre les deux organismes.