Hikmet Hadjiyev : Les ressources naturelles de l’Azerbaïdjan ont été exploitées illégalement

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

Les ressources naturelles de l'Azerbaïdjan ont été exploitées illégalement. Les cas d’exploitation illégale des gisements de Qyzylboulag et de Demirli se sont intensifiés, et selon diverses sources, ce fait a été confirmé, a fait savoir Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle de l'Azerbaïdjan, lors de sa rencontre avec les représentants du corps diplomatique.

Hikmet Hadjiyev a indiqué : « Le passage des camions surtout dans la zone où se trouvent les gisements miniers s’est intensifié. Cette question a fait l'objet d'une enquête et d'un suivi lancé par les institutions compétentes de l'Azerbaïdjan, en particulier le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles et le ministère de l'Economie. »