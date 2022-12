L’ICESCO participe au Forum mondial des Sciences 2022 en Afrique du Sud

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

Le Secteur des Sciences et de la Technologie de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part au Forum mondial des Sciences 2022, organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie de la République d’Afrique du Sud, en partenariat avec l’Académie hongroise des sciences, sous le thème : « Les sciences pour la justice sociale », en présence de Dr Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud, de ministres et de responsables d’organisations et institutions internationales, et d’experts dans le domaine des sciences et de l’innovation, selon le site Internet de l’ICESCO.

Le Secteur des Sciences et de la Technologie a été représenté au Forum, tenu du 6 au 9 décembre 2022 à Cape Town, par Dr Raheel Qamar, Chef du Secteur, et Dr Muhammad Sharif, conseiller au même secteur, qui ont participé à des tables rondes sur la contribution des sciences à l’édification des sociétés que nous voulons, et ont présenté les efforts de l’ICESCO dans la promotion d’initiatives et activités qui favorisent la recherche scientifique, les nouvelles technologies, l’innovation, et le renforcement des capacités des jeunes.

En marge des travaux du Forum, les deux représentants de l’ICESCO se sont réunis avec nombre de responsables pour examiner les moyens et les mécanismes de coopération dans les domaines des sciences et de la technologie. Ils se sont entretenus en premier avec Son Altesse Royale la Princesse Sumaya bint El Hassan, Présidente de la Royal Scientific Society en Royaume Hachémite de Jordanie, membre du comité directeur du Forum mondial des sciences. Ensuite, ils se sont réunis avec Dr Amon Murwira, ministre de l’Enseignement supérieur et tertaire, des Sciences et de la Technologie en République de Zimbabwe. Les troisième et quatrième réunions ont été tenues respectivement avec Dr Peggy Oti-Boateng, Directrice exécutive de l’Académie africaine des sciences (AAS), et M. Rodney Swigelaar, Directeur du Bureau régional (Afrique) de l’Agence mondiale d’antidopage.