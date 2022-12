En une journée, plus de 20 000 visiteurs au musée de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

L’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, qui se tient actuellement au siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat, connaît une grande affluence du grand public, comme le nombre de visiteurs a dépassé les 20 000 dimanche dernier, indique le site Internet de l’ICESCO.

Depuis son inauguration le 17 novembre 2022, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan, Prince Héritier du Royaume du Maroc, que Dieu le protège, l’exposition et le musée connait une présence croissante du public désirant se familiariser avec ses différents pavillons et sections, qui présentent la noble Sîrah du Prophète en se basant sur des informations encyclopédiques sur le Prophète (PSL), ses compagnons et son honorable famille, par des moyens qui interpellent la raison et à la conscience.

L’exposition a suscité une grande admiration de la part des visiteurs, grâce à une présentation détaillée qui simule la vie du Prophète (PSL), en utilisant les dernières technologies, permettant ainsi l’immersion totale des visiteurs, de différents âges et horizons, dès les premiers instants dans un voyage à travers le temps.

L’exposition et le musée, qui constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc, et est le premier du genre en dehors du Royaume d’Arabie Saoudite, vise à présenter le message de l’Islam prônant la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, en se fondant sur le Saint Coran, la Sunna et l’histoire islamique. L’exposition et le musée est ouvert gratuitement au public, de 10h00 à 17h00, tous les jours sauf le lundi.