Djeyhoun Baïramov : Le 1er Sommet des chefs d’État azerbaïdjanais, turc et turkmène revêt une importance historique

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

« Le premier sommet des chefs d'État de la République d'Azerbaïdjan, de la République de Türkiye et du Turkménistan, qui aura lieu le 14 décembre 2022, revêt une importance historique. Le sommet constituera une étape importante dans le développement du format trilatéral Azerbaïdjan-Türkiye-Turkménistan, qui complète les relations bilatérales multi-vectorielles entre nos pays et poursuit le développement ultérieur des relations entre nos États sur la base d'intérêts et d'avantages communs. La Déclaration conjointe du Premier Sommet, les documents trilatéraux dans les domaines de l'énergie, du commerce, de l'économie, des douanes, des transports, de la science, de l'éducation et de la culture, constituent les mesures pratiques prises dans cette direction », a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et turkmène à Avaza.

« Comme vous le savez, l’an 2022 marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques de la République d'Azerbaïdjan avec la République de Türkiye et le Turkménistan. Au cours de ces années, nos relations se sont développées et ont atteint un niveau élevé. Sans aucun doute, la base de cela sont les points communs historiques, culturels, linguistiques et religieux entre nos peuples », a dit le ministre.

« Le rôle des chefs d’État dans la création d’une confiance mutuelle entre nos pays doit être particulièrement souligné. Des contacts étroits et des relations amicales entre eux déterminent la dynamique du développement des relations entre nos pays, ainsi que contribuent à une interaction réussie sur la scène internationale.

Notre coopération se poursuit avec succès au sein des organisations internationales et régionales auxquelles nos pays participent conjointement. C’est gratifiant d’observer le développement de nos relations et l’intensification du dialogue au sein de l’Organisation des États turciques. Les décisions prises par les chefs d'État lors du 9e sommet de l'organisation tenu à Samarcande le 11 novembre 2022 ont contribué au renforcement des efforts conjoints », a souligné le ministre Djeyhoun Baïramov.