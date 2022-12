La manifestation sur la route Latchine-Choucha bat son plein

Choucha, 14 décembre, AZERTAC

C’est déjà trois jours que les militants écologistes azerbaïdjanais manifestent sur la route Latchine-Choucha.

Des centaines de manifestants représentant des organisations non gouvernementales protestent contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé, rapporte un correspondant spécial de l’AZERTAC.

Les participants de la manifestation revendiquent l’arrêt immédiat du pillage des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan, l’autorisation de l’entrée aux gisements d'or de Qyzylboulag et de cuivre et molybdène de Demirli, et la rencontre avec le commandant du contingent russe de maintien de la paix, le major-général Andreï Volkov.