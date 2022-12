Djeyhoun Baïramov : La création d’une nouvelle infrastructure de transport dans les territoires libérés revêt une importance particulière

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

« La création d’une nouvelle infrastructure de transport dans les territoires libérés de l’Azerbaïdjan, y compris l’exploitation du corridor de Zenguézour, revêt une importance particulière en termes d’ouverture d’une nouvelle artère de transport le long du Couloir médian. Cela servira non seulement à renforcer la paix et la sécurité régionales, mais aussi, en général, à réaliser pleinement le potentiel de transit de nos pays », a déclaré le ministre de la diplomatie azerbaïdjanaise, Djeyhoun Baïramov, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et turkmène à Avaza, au Turkménistan.

« Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, qui fait partie de la Route de la soie moderne, joue un rôle clé dans la facilitation du transport compétitive entre l’Asie et l’Europe », a souligné Djeyhoun Baïramov.

Il a mis en valeur l’importance du projet Lapis-Lazuli, déclarant que « l’augmentation significative de la portée de la sécurité énergétique démontrait l’importance d’élargir la coopération mutuellement bénéfique entre nos pays ».