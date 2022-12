Les présidents azerbaïdjanais, turc et turkmène ont tenu une réunion élargie aux délégations VIDEO

Turkmenbachi, 14 décembre, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan, de la République de Türkiye et du Turkménistan, MM. Ilham Aliyev, Recep Tayyip Erdogan et Serdar Berdymoukhamedov, ont eu une réunion élargie aux membres des délégations à Turkmenbachi le 14 décembre.

Le président azerbaïdjanais a pris la parole lors de la réunion.

Discours du président Ilham Aliyev

- Cher Président du Turkménistan, Serdar Berdymoukhamedov,

Cher Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan,

Chers amis,

C'est ma deuxième visite au Turkménistan frère cette année, et je suis très heureux d’être ici à nouveau. Je voudrais exprimer ma gratitude au Président Serdar Berdymoukhamedov pour l’excellente organisation du sommet trilatéral et l’hospitalité réservée.

Nous sommes heureux d’être témoins à la progression du Turkménistan dans la voie stable et dynamique du développement et d’observer ses réalisations.

L’Azerbaïdjan, la Türkiye et le Turkménistan sont étroitement liés par des racines ethniques, religieuses et culturelles et des valeurs morales communes. Nous sommes à juste titre fiers du riche patrimoine historique et culturel de nos peuples et de leurs importantes contributions à la civilisation humaine.

Les relations politiques de l’Azerbaïdjan avec la Türkiye et le Turkménistan sont à un niveau élevé. La Déclaration de Choucha signée avec la Türkiye l’année dernière a porté nos relations au niveau de l’alliance stratégique. En 2017, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan ont signé la Déclaration sur le partenariat stratégique.

Nos pays se soutiennent mutuellement et coopèrent au sein des organisations internationales, y compris les Nations Unies, l’Organisation de la coopération islamique, l’Organisation des États turciques, l’OSCE et d'autres institutions.

Nos relations fondées sur des liens historiques créent des opportunités pour le développement de la coopération entre nos pays dans les domaines de l’économie, du commerce, du transport et de la logistique et dans d’autres domaines.

En janvier-octobre 2022, les échanges commerciaux de l’Azerbaïdjan avec la Türkiye ont augmenté de 45 % et pour atteindre les 5 milliards de dollars américains.

Près de 20 milliards de dollars américains ont été investis par l’Azerbaïdjan dans l’économie turque, et près de 14 milliards de dollars américains ont été investis par la Türkiye dans l’économie azerbaïdjanaise.

Cette année, le volume des échanges commerciaux avec le Turkménistan a quintuplé et a atteint un niveau record.

L’Azerbaïdjan, la Türkiye et le Turkménistan ont remporté de grands succès dans le domaine du transport et de la logistique. Nos pays ont mis en œuvre de nombreux projets qui ont ouvert, à leur tour, de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine des connexions de transport.

Les investissements dans ce secteur dans les trois pays ont servi à créer des infrastructures nouvelles et modernes.

L’Azerbaïdjan est un acteur actif dans les corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud et a mis en œuvre tous les principaux projets liés au transport ferroviaire, routier et aérien sur son territoire. En conséquence, l’Azerbaïdjan est devenu un important pays de transit.

Au cours des 10 premiers mois de l’année 2022, le volume du trafic de transit total passant via l’Azerbaïdjan a augmenté de plus de 80 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Aujourd'hui, nous nous occupons activement de l’ouverture du corridor de Zenguézour. 40 pour cent des travaux sur la ligne ferroviaire et 70 pour cent sur l’autoroute ont été achevés dans la section du corridor de Zenguézour sur le territoire de l’Azerbaïdjan. Tous les travaux devraient être achevés en 2024, conduisant à la mise en place d’un nouveau corridor de transport.

Le Port de commerce maritime international de Bakou a une capacité de manutention annuelle de 15 millions de tonnes, avec un financement envisagé pour porter sa capacité à 25 millions de tonnes.

En 2017, avec mon cher frère Recep Tayyip Erdogan, nous avons inauguré le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars. De plus, plus de 100 millions de dollars américains seront investis dans ce projet, et sa capacité de manutention passera de l’actuel million à cinq millions de tonnes.

L’Azerbaïdjan possède la plus grande flotte commerciale de la mer Caspienne, avec plus de 50 cargos. Le chantier naval de Bakou, mis en service en 2013, fonctionne actuellement à pleine capacité. Cette installation est capable de construire tout type de navire.

L’Azerbaïdjan possède l’une des plus grandes flottes d’avions cargo civils de notre région, avec 18 avions-cargos. Il est prévu d’ajouter 9 avions supplémentaires à notre flotte cargo au cours des 10 prochaines années.

Actuellement, 8 aéroports internationaux opèrent en Azerbaïdjan. Le président de la Türkiye, mon cher frère Recep Tayyip Erdogan, a assisté aux cérémonies d’inauguration des aéroports de Fuzouli et de Zenguilan, construits dans les territoires libérés de l’occupation. En 2024, le 9e aéroport international de notre pays devrait ouvrir ses portes à Latchine libérée.

Fin 2020, à la suite de la victoire dans la Guerre patriotique de 44 jours, nos terres ont été libérées de l’occupation arménienne de 30 ans. Le conflit du Karabagh a été réglé et cette victoire a créé des opportunités favorables pour de nouveaux projets de transport et de communication dans la région.

Actuellement, le monde est confronté à de nouveaux défis et menaces, et par conséquent, avec d’autres domaines, l’expansion de la coopération entre nos pays dans les domaines de la sécurité, de la défense et de l’industrie de défense revêt une grande importance.

Je voudrais réitérer l’importance de la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Türkiye-Turkménistan. J’espère que des réunions de ce genre se tiendront régulièrement et contribueront considérablement à développer encore plus les relations entre nos pays frères.

Merci.