Les droits et la sécurité des Arméniens vivant au Karabagh sont une affaire interne à l'Azerbaïdjan

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Quant aux appels infondés à « créer un mécanisme international pour garantir les droits et la sécurité des Arméniens », il est à noter que la question des droits et de la sécurité des résidents arméniens vivant dans la région azerbaïdjanaise du Karabagh est une affaire interne à l'Azerbaïdjan. Le Karabagh fait partie intégrante de l'Azerbaïdjan, les droits et la sécurité de la population d'origine arménienne vivant dans cette région seront garantis conformément à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

C’est ce qui ressort de la déclaration publiée par le service de presse du ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan en réponse à celle publiée par le ministère arménien des Affaires étrangères le 13 décembre 2022.

L'Azerbaïdjan remplit pleinement ses obligations et exige fortement que la partie arménienne les remplisse aussi. Contrairement à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, qui est l'initiateur de l'agenda pour la paix, n'est pas intéressé par la création des tensions dans la région. L'Azerbaïdjan garantit la sécurité et l'intégrité de ses territoires conformément à la loi.

L’Arménie doit mettre un terme aux déclarations et actions contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.