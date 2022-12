L’Azerbaïdjan, la Türkiye et le Turkménistan signent un certain nombre de documents VIDEO

Turkmenbachi, 14 décembre, AZERTAC

La réunion élargie des présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev, turc Recep Tayyip Erdogan et turkmène Serdar Berdymoukhamedov a été suivie de la cérémonie de signature d’un certain nombre de documents entre l’Azerbaïdjan, la Türkiye et le Turkménistan dans la ville de Turkmenbachi.

La Déclaration conjointe du 1er Sommet des chefs d’État de la République d’Azerbaïdjan, de la République de Türkiye et de la République du Turkménistan a été adoptée.

« L’Accord intergouvernemental sur la coopération commerciale et économique » a été signé par Batyr Atdaev, vice-Premier ministre du Turkménistan, Djeyhoun Baïramov, ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, et Mehmet Mus, ministre du Commerce de la République de Türkiye.

« Le programme-cadre intergouvernemental pour la coopération dans les domaines des sciences, de l’éducation et de la culture pour les années 2023-2025 » a été signé par Nourmohammed Amannepessov, vice-Premier ministre du Turkménistan, Djeyhoun Baïramov, ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, et Mevlut Cavusoglu, ministre de Affaires étrangères de la République de Türkiye.

« Le Mémorandum intergouvernemental d’entente mutuelle sur la mise en place d’une commission consultative mixte pour la coopération douanière » a été signé par Maksat Khoudayguliev, président du Service national des douanes du Turkménistan, Djeyhoun Baïramov, ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, et Mehmet Mus, ministre du Commerce de la République de Türkiye.

« Le Mémorandum entre les organismes concernés pour la compréhension mutuelle sur le développement de la coopération dans le domaine de l’énergie » a été signé par Batyr Amanov, président de la Société d’Etat Turkmengaz, Perviz Chahbazov, ministre de l’Energie de la République d’Azerbaïdjan, et Fatih Donmez, ministre de l’Energie et des Ressources naturelles de la République de Türkiye.

« Le Mémorandum entre les organismes concernés sur la compréhension mutuelle pour le développement de la coopération dans le domaine du transport » a été signé par Mammethan Chakiyev, directeur général de l’Agence des transports et des communications relevant du Cabinet des ministres du Turkménistan, Rachad Nabiyev, ministre du Numérique et des Transports de la République d’Azerbaïdjan, et Adil Karaismailoglu, ministre des Transports et des Infrastructures de la République de Türkiye.