Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan, la Türkiye et le Turkménistan sont étroitement liés par des valeurs morales communes

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan, la Türkiye et le Turkménistan sont étroitement liés par des racines ethniques, religieuses et culturelles et des valeurs morales communes. Nous sommes à juste titre fiers du riche patrimoine historique et culturel de nos peuples et de leurs importantes contributions à la civilisation humaine, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, au cours de sa réunion avec ses homologues turc et turkmène élargie aux membres des délégations, le 14 décembre à Turkmenbachi.

Soulignant que les relations politiques de l’Azerbaïdjan avec la Türkiye et le Turkménistan sont à un niveau élevé, le chef de l’Etat a dit : « La Déclaration de Choucha signée avec la Türkiye l’année dernière a porté nos relations au niveau de l’alliance stratégique. En 2017, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan ont signé la Déclaration sur le partenariat stratégique ».

Nos pays se soutiennent mutuellement et coopèrent au sein des organisations internationales, y compris les Nations Unies, l’Organisation de la coopération islamique, l’Organisation des États turciques, l’OSCE et d'autres institutions, a estimé le président azerbaïdjanais.