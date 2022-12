Le président azerbaïdjanais : Cette année, le volume des échanges commerciaux avec le Turkménistan a quintuplé

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Nos relations fondées sur des liens historiques créent des opportunités pour le développement de la coopération entre nos pays dans les domaines de l’économie, du commerce, du transport et de la logistique et dans d’autres domaines, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa réunion avec ses homologues turc et turkmène élargie aux membres des délégations, le 14 décembre à Turkmenbachi.

Le chef de l’Etat a fait savoir qu’en janvier-octobre 2022, les échanges commerciaux de l’Azerbaïdjan avec la Türkiye avaient augmenté de 45 % pour atteindre les 5 milliards de dollars américains.

« Près de 20 milliards de dollars américains ont été investis par l’Azerbaïdjan dans l’économie turque, et près de 14 milliards de dollars américains ont été investis par la Türkiye dans l’économie azerbaïdjanaise. Cette année, le volume des échanges commerciaux avec le Turkménistan a quintuplé et a atteint un niveau record », a indiqué Ilham Aliyev.